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На Ставрополье число погибших от коронавируса достигло 120 человек

, 21:02 [ «Аргументы Недели» ]

На Ставрополье число погибших от коронавируса достигло 120 человек
Скорая помощь. Фото: Инстаграм губернатора Ставропольского края.

Количество умерших от коронавируса на Ставрополье достигло 120.

Об этом в своем Инстаграм сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он отметил, что за сутки в регионе скончался еще один пациент, заразившийся коронавирусом.

«Прошедший день по динамике изменений мало отличается от предыдущего. Выздоровели и выписаны из-под меднаблюдения еще 10 пациентов, за все время – уже 3981», – написал губернатор.

Прирост числа заболевших за сутки составил 79 человек. С начала распространения инфекции на Ставрополье заразились 6239 человек и выздоровел 3981 пациент.

ДВа

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