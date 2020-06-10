В Ставропольском крае режим всеобщей самоизоляции снимается с 11 июня

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июня 2020, 20:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Ставропольском крае режим всеобщей самоизоляции прекращает действие в четверг, 11 июня. Глава региона Владимир Владимиров подписал постановление о признании утратившими силу ранее введенных ограничительных мер.

Отмечается, что в документе отдельно проговариваются пункты, которые будут действовать в регионе до 1 июля. Так, в крае продолжает действовать режим обязательного ношения защитных масок для лица. Еще на этот период сохраняется режим обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65 лет и старше и лиц с определенными хроническими заболеваниями.

Проведение массовых мероприятий в регионе по-прежнему будет запрещено, как и работа парков культуры и отдыха, концертных залов, кинотеатров, музеев, библиотек, бассейнов, фитнес-центров. Исключение будет сделано только для военного парада в честь 75-й годовщины Победы.

Ранее сообщалось: число скончавшихся от коронавируса в Великобритании за минувшие сутки выросло на 245.