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Матвиенко считает, что для поддержки экономики нужна качественная правовая база

, 19:12 [ «Аргументы Недели» ]

Матвиенко считает, что для поддержки экономики нужна качественная правовая база
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: сайт СФ РФ

Для развития современных финансовых инструментов поддержки реального сектора экономики требуется качественная правовая база. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она отметила, что главная задача сейчас – поддержать граждан и бизнес, и именно на решение этих задач «нацелен общенациональный план действий».

«Нельзя забывать о развитии инвестиций в человеческий капитал, заслуживает поддержки и идея образовательных кредитов», – сказала глава СФ.

«Одним из базовых условий достижения целей общенационального плана является подъем деловой активности и запуск инвестиционного цикла. Финансовые организации должны стать ключевым элементом этого процесса», – добавила председатель СФ.

ДВа

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