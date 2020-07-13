Матвиенко считает, что для поддержки экономики нужна качественная правовая база
13 июля 2020, 19:12[ «Аргументы Недели» ]
Для развития современных финансовых инструментов поддержки реального сектора экономики требуется качественная правовая база. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она отметила, что главная задача сейчас – поддержать граждан и бизнес, и именно на решение этих задач «нацелен общенациональный план действий».
«Нельзя забывать о развитии инвестиций в человеческий капитал, заслуживает поддержки и идея образовательных кредитов», – сказала глава СФ.
«Одним из базовых условий достижения целей общенационального плана является подъем деловой активности и запуск инвестиционного цикла. Финансовые организации должны стать ключевым элементом этого процесса», – добавила председатель СФ.
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