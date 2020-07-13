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Аграриям разрешат не платить по льготным кредитам один год

, 17:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Аграриям разрешат не платить по льготным кредитам один год
Фото: сайт Минсельхоза РФ

Производителям сельхозтоваров отсрочат платежи по льготным кредитам на год.

Проект решения о выделении субсидий банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке, подготовлен в правительстве. Об этом заявила первый заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.

Она отметила, что речь идет как о краткосрочных, так и инвестиционных кредитах. В первом случае субъекты малого предпринимательства получат право отложить на год платежи по процентам по ранее выданным кредитам, а также продлить на год сам кредит, если он заканчивается в 2020 году.

Отсрочка по льготным кредитам - одна из мер господдержки предприятий АПК.

ДВа

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