Аграриям разрешат не платить по льготным кредитам один год
13 июля 2020, 17:38[ «Аргументы Недели» ]Источник: rg.ru
Производителям сельхозтоваров отсрочат платежи по льготным кредитам на год.
Проект решения о выделении субсидий банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке, подготовлен в правительстве. Об этом заявила первый заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко.
Она отметила, что речь идет как о краткосрочных, так и инвестиционных кредитах. В первом случае субъекты малого предпринимательства получат право отложить на год платежи по процентам по ранее выданным кредитам, а также продлить на год сам кредит, если он заканчивается в 2020 году.
Отсрочка по льготным кредитам - одна из мер господдержки предприятий АПК.
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