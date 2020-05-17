Вице-премьер Абрамченко попросила исключить поставки в Россию санкционных продуктов

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17 мая 2020, 14:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

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Вице-премьер Виктория Абрамченко попросила исключить поставки в Россию санкционных продуктов с территории стран — участниц Евразийского экономического союза (Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии).

Письма за подписью вице-премьера были направлены 27 апреля в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минпромторг и Россельхознадзор после поставки в Россию грибов из Белоруссии, которые в реальности могут выращиваться в Польше.

О том, что в Россию поступает «санкционка», Абрамченко поставил в известность зампредседателя Совета Федерации Николай Журавлев после того, как в Совфед, обратилась агрофирма «Выборжец» - крупный производитель свежих овощей и зелени в Северо-Западном регионе.

Руководитель фирмы попросил ужесточить контроль за ввозом грибов на российско-белорусской границе. По данным компании, из Белоруссии стали ввозить больше шампиньонов, причем по ценам «ниже себестоимости российского производства».

Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов.