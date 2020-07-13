Адвокат: в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну, не нашли. ФСБ считает, что он их зашифровывал

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13 июля 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Иван Павлов, кадр youtube.com

Специалисты ФСБ не нашли признаков секретных сведений в публикациях экс-журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

"Но журналист может публиковать не все сведения, которыми располагает. Но это не значит, что в неопубликованных сведениях были секретные материалы", - сказал Павлов.

ФСБ считает, что Сафронов передавал секретные данные при помощи программы для шифрования VeraCrypt, сообщил адвокат.

Следствие предъявило советнику "Роскосмоса", бывшему журналисту "Коммерсанта" Ивану Сафронову обвинение в госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.