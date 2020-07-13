Власти Башкирии рассматривают вопрос введения в регионе туристического сбора

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июля 2020, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Уфа. Фото: сайт правительства РБ

Резкий рост турпотока в Башкирию увеличивает антропогенную нагрузку в том числе на рекреационные объекты и делает закономерным необходимость изучения вопроса о целесообразности введения туристического сбора.

По словам главы регионального комитета по туризму Салавата Нафикова, в 2019 году республику посетили 2,7 млн человек, что на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Объем платных услуг в сфере туризма достиг 13,5 млрд рублей, показав рост на 1,5 %, что позволило занять девятое место в России и второе место по Поволжскому федеральному округу.

Наибольшим спросом в прошлом году пользовались санаторно-оздоровительные услуги, на которые пришлось 4,94 млрд рублей, или 37%.