Власти Башкирии рассматривают вопрос введения в регионе туристического сбора
13 июля 2020, 16:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: РБК
Резкий рост турпотока в Башкирию увеличивает антропогенную нагрузку в том числе на рекреационные объекты и делает закономерным необходимость изучения вопроса о целесообразности введения туристического сбора.
По словам главы регионального комитета по туризму Салавата Нафикова, в 2019 году республику посетили 2,7 млн человек, что на 200 тысяч больше, чем годом ранее. Объем платных услуг в сфере туризма достиг 13,5 млрд рублей, показав рост на 1,5 %, что позволило занять девятое место в России и второе место по Поволжскому федеральному округу.
Наибольшим спросом в прошлом году пользовались санаторно-оздоровительные услуги, на которые пришлось 4,94 млрд рублей, или 37%.
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