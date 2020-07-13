В РФ еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от COVID-19

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13 июля 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Второй компонент вакцины от COVID-19 введен еще 20 добровольцам на 21-е сутки после первого. Об этом сообщили в Минобороны России.

Известно: участники эксперимента находятся в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко, испытания вакцины проводятся Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Все проводится в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования.

Ранее сообщалось: в Румынии число заболевших коронавирусом за минувшие сутки выросло на 413.