В РФ еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от COVID-19
13 июля 2020, 14:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Второй компонент вакцины от COVID-19 введен еще 20 добровольцам на 21-е сутки после первого. Об этом сообщили в Минобороны России.
Известно: участники эксперимента находятся в филиале Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко, испытания вакцины проводятся Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Все проводится в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования.
Ранее сообщалось: в Румынии число заболевших коронавирусом за минувшие сутки выросло на 413.
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