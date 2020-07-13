В Подмосковье спасли пожилую пациентку с COVID-19 и почти полным поражением легких

В Подмосковье врачам удалось вылечить пациентку в возрасте 65 лет, у которой были выявлены коронавирус нового типа и почти полное поражение легких. У женщины также имеются сопутствующие заболевания.
В момент обращения за медицинской помощью у пожилой пациентки было зафиксировано поражение 90 процентов легких. Кроме того, женщина страдает ожирением, сахарным диабетом и гипертонией. Все эти факторы привели к тому, что заболевание у гражданки прогрессировало очень быстро. Медики, однако, грамотно провели диагностику, назначили лечение и стабилизировали состояние пациентки.
Главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов, в которой лечилась женщина, уточнил, что она пошла на поправку после месяца, проведенного на аппарате ИВЛ. В настоящий момент пациентка готовится к выписке.
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