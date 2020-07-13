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В Тольятти женщине предоставили счет за тепло на 30 млрд рублей

, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Тольятти женщине предоставили счет за тепло на 30 млрд рублей
Деньги. Фото: pixabay.com

В Самарской области женщина по ошибке получила квитанцию на сумму более 30 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе самарского филиала "Энергосбыт плюс".

Уточняется: счет на данную сумму компания не выставляла. Ошибка произошла на стороне платежного сервиса, при отображении номер лицевого счета и начисления отображались как сумма. Сейчас техническая неисправность устранена.

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ЕЧ

Общество

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