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В Кургане в результате взрыва газа в здании при ремонте оборудования пострадал один человек

, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Кургане в результате взрыва газа в здании при ремонте оборудования пострадал один человек
Взрыв. Фото: pixabay.com

Взрыв бытового газа произошел в многофункциональном здании в Кургане. Об этом сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Инцидент случился по улице Декабристов, 3. На место трагедии выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС России. В результате пострадал специалист, осуществлявший ремонт в здании.

Сейчас пострадавший доставлен в областную клиническую больницу с термическими ожогами 2-3 степени тяжести 10% тела. Также в результате происшествия вылетели оконные стекла в помещении на первом этаже, конструкции здания не повреждены, эвакуация не потребовалась.

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ЕЧ

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