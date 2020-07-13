В Свердловской области скончались еще шесть пациентов с коронавирусной инфекцией

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13 июля 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Свердловской области число смертей пациентов с коронавирусом за минувшие сутки выросло на шесть. Об этом сообщает оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 163 человека с коронавирусной инфекцией, за последние сутки зафиксировано 218 зараженных вирусом.

Сейчас в области зарегистрированы 16127 случаев коронавирусной инфекции. Всего уральские врачи вылечили 9964 пациента.

Ранее сообщалось: медик Бруклинской центральной больницы поделился своим мнением по поводу лечения от коронавируса.