Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Свердловской области скончались еще шесть пациентов с коронавирусной инфекцией

, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Свердловской области скончались еще шесть пациентов с коронавирусной инфекцией
Коронавирус. Фото: pixabay.com

В Свердловской области число смертей пациентов с коронавирусом за минувшие сутки выросло на шесть. Об этом сообщает оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 163 человека с коронавирусной инфекцией, за последние сутки зафиксировано 218 зараженных вирусом.

Сейчас в области зарегистрированы 16127 случаев коронавирусной инфекции. Всего уральские врачи вылечили 9964 пациента.

Ранее сообщалось: медик Бруклинской центральной больницы поделился своим мнением по поводу лечения от коронавируса.

ЕЧ

Общество

Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти

Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти

Бывший схиигумен Сергий (Николай) Романов активно продолжает свою антиправительственную деятельность. Началось всё с того, что он раскритиковал верховную власть из-за неверных шагов по противодействию коронавируса. Романов утверждал, что «ковид» - совсем не опасен, и не стоит из-за него запирать людей по квартирам, и уж тем более закрывать парковые зоны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью