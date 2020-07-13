Совбез: восстановление после пандемии займет долгое время даже у ведущих экономик мира

Помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин в понедельник заявил, что преодоление последствий пандемии коронавируса нового типа даже у ведущих экономик мира займет длительное время.
Абелин подчеркнул, что неустойчивость и неопределенность перспектив развития глобальной экономики, которая была зафиксирована в последние годы, после пандемии коронавирусной инфекции усилилась.
Помощник секретаря Совбеза РФ также напомнил, что крупнейшие международные финансово-экономические организации предупреждают, что по итогам 2020 года глобальный ВВП может сократиться на 4,5-5,5% по сравнению с прошлым годом.
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