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Совбез: восстановление после пандемии займет долгое время даже у ведущих экономик мира

, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Совбез: восстановление после пандемии займет долгое время даже у ведущих экономик мира
пробирки, Peter Kneffel/dpa

Помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Абелин в понедельник заявил, что преодоление последствий пандемии коронавируса нового типа даже у ведущих экономик мира займет длительное время.

Абелин подчеркнул, что неустойчивость и неопределенность перспектив развития глобальной экономики, которая была зафиксирована в последние годы, после пандемии коронавирусной инфекции усилилась.

Помощник секретаря Совбеза РФ также напомнил, что крупнейшие международные финансово-экономические организации предупреждают, что по итогам 2020 года глобальный ВВП может сократиться на 4,5-5,5% по сравнению с прошлым годом.

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