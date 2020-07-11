Экономист рассказал, каким образом Россия сможет преодолеть кризис
11 июля 2020, 21:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.ru
Экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что Россия сможет преодолеть кризис, если россияне начнут зарабатывать и инвестировать: "в текущей экономической парадигме мы из этого кризиса никогда не выйдем".
По мнению Калугина, вклады капитала поддержат экономику РФ. Даже при увеличении долговой нагрузки экономика может остаться на прежнем уровне. Чтобы выйти из кризиса, нужно финансово помогать людям, стимулировать их к инвестициям.
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