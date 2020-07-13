Когда в Москву и область вернется теплая погода

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13 июля 2020, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Термометр. Фото: pixabay.com

Синоптик Татьяна Позднякова рассказала, когда в столичный регион вновь придет теплая погода. До конца этой недели специалисты прогнозируют дожди и прохладу.

«Тепло вернется, но все будет зависеть от того, насколько быстро у нас пройдет процесс формирования следующего циклона. Скорее всего, к двадцатым числам температура будет выше, чем то, что мы будем наблюдать на этой неделе», - сказала Позднякова.

Отмечается, что похолодание в Москве и Подмосковье вызвано приходом атмосферного фронта. Небольшое потепление может начаться с середины недели, к выходным воздух прогреется до +23 градусов.