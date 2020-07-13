Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Приамурье за спасение утопающего в пруду наградили студентку

, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Приамурье за спасение утопающего в пруду наградили студентку
пруд, pixabay.com

Губернатор Амурской области Василий Орлов наградил 20-летнюю студентку Алену Комарову нагрудным знаком "Горячее сердце" за спасение утопающего в пруду, расположенном в благовещенском парке "Дружба".

Студентка Амурского госуниверситета минувшим летом работала продавцом мороженного в парке. В один из дней девушка увидела, что рыбак начал тонуть на середине водоема. Алена Комарова прыгнула в воду и поплыла в сторону тонувшего гражданина. У нее не было навыков спасения утопающего, однако она схватила человека за руку и потянула на берег.

Отряд МЧС, прибывший на место, оказал пострадавшему первую помощь. Впоследствии он был доставлен в больницу. Студентка в свою очередь переоделась в сухую одежду, которую ей принесла подруга, и вернулась на рабочее место.

Василий Орлов вручил девушке знак "Горячее сердце" за ее смелость, неравнодушие и мужество. Губернатор Амурской области добавил, что действия Алены Комаровой вызывают восхищение. "Спасибо вам", – заключил он.

ЕТ

Общество

Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти

Мятеж схиигумена Романова. «Главный Повстанец России» просит передать ему всю полноту власти

Бывший схиигумен Сергий (Николай) Романов активно продолжает свою антиправительственную деятельность. Началось всё с того, что он раскритиковал верховную власть из-за неверных шагов по противодействию коронавируса. Романов утверждал, что «ковид» - совсем не опасен, и не стоит из-за него запирать людей по квартирам, и уж тем более закрывать парковые зоны.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью