В Приамурье за спасение утопающего в пруду наградили студентку

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13 июля 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

пруд, pixabay.com

Губернатор Амурской области Василий Орлов наградил 20-летнюю студентку Алену Комарову нагрудным знаком "Горячее сердце" за спасение утопающего в пруду, расположенном в благовещенском парке "Дружба".

Студентка Амурского госуниверситета минувшим летом работала продавцом мороженного в парке. В один из дней девушка увидела, что рыбак начал тонуть на середине водоема. Алена Комарова прыгнула в воду и поплыла в сторону тонувшего гражданина. У нее не было навыков спасения утопающего, однако она схватила человека за руку и потянула на берег.

Отряд МЧС, прибывший на место, оказал пострадавшему первую помощь. Впоследствии он был доставлен в больницу. Студентка в свою очередь переоделась в сухую одежду, которую ей принесла подруга, и вернулась на рабочее место.

Василий Орлов вручил девушке знак "Горячее сердце" за ее смелость, неравнодушие и мужество. Губернатор Амурской области добавил, что действия Алены Комаровой вызывают восхищение. "Спасибо вам", – заключил он.