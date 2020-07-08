За сутки в Крыму утонули три человека

За минувшие сутки в Крыму в результате четырех происшествий на водных объектах погибли три человека. Соответствующую информацию утром в среду, 8 июля, предоставили сотрудники регионального МЧС.
Подчеркивается также, что спасены были два человека. Уточняется, что накануне утром в 200 метрах от берега в районе села Межводное Черноморского района было обнаружено тело жителя Тюмени. Днем очевидцы вытащили из воды на пляж в районе села Поповка Сакского района тело еще одного мужчины. Вечером в Северо-крымском канале был найден погибший из села Владиславовка Кировского района.
По всем ЧП в настоящий момент проводится расследование.
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