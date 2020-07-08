Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Девятилетний мальчик пропал во время отдыха на озере под Екатеринбургом

, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Девятилетний мальчик пропал во время отдыха на озере под Екатеринбургом
озеро, Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

На озере Балтым под Екатеринбургом накануне вечером пропал девятилетний мальчик, который отдыхал там со своей семьей. В настоящий момент ребенка ищут сотрудники полиции, МЧС, а также следователи.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил, что родственники мальчика сначала пытались найти его собственными силами, а впоследствии обратились в полицию. Уточняется, что в месте, где исчез ребенок, есть участок озера с очень густой травой, откуда самостоятельно сможет выбраться не каждый взрослый человек.

В скором времени к поискам мальчика подключатся водолазы. Изучаются записи с камер наблюдения, которые зафиксировали, как несовершеннолетний то подбегает к воде, то отходит от нее.  Организована доследственная проверка.

ЕТ

В мире

Предсказана полная экономическая блокада России Западом в случае присоединения ЛДНР

Предсказана полная экономическая блокада России Западом в случае присоединения ЛДНР

Присоединение к Российской Федерации самопровозглашенных ДНР и ЛНР привело бы к негативным международным последствиям для Москвы. С соответствующим прогнозом выступил политический эксперт Сергей Станкевич.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью