Девятилетний мальчик пропал во время отдыха на озере под Екатеринбургом

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8 июля 2020, 10:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

озеро, Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

На озере Балтым под Екатеринбургом накануне вечером пропал девятилетний мальчик, который отдыхал там со своей семьей. В настоящий момент ребенка ищут сотрудники полиции, МЧС, а также следователи.

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых уточнил, что родственники мальчика сначала пытались найти его собственными силами, а впоследствии обратились в полицию. Уточняется, что в месте, где исчез ребенок, есть участок озера с очень густой травой, откуда самостоятельно сможет выбраться не каждый взрослый человек.

В скором времени к поискам мальчика подключатся водолазы. Изучаются записи с камер наблюдения, которые зафиксировали, как несовершеннолетний то подбегает к воде, то отходит от нее. Организована доследственная проверка.