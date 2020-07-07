В Челябинской области ребенок утонул во время игры в карьере

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7 июля 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Поисково-спасательная служба Челябинской области

гладь воды, pixabay.com

В городе Еманжелинске Челябинской области во время игры с друзьями девятилетний мальчик утонул в карьере. Соответствующую информацию во вторник предоставили в поисково-спасательной службе региона.

Установлено, что компания детей в возрасте от 8 до 14 лет играла в прохладной воде карьера, спасаясь от изнуряющей жары. Ребята находились в месте, которое не оборудовано для купания. Старшие дети раскачивали младшего, а затем забрасывали его в воду. В какой-то момент мальчик не выплыл. Подростки испугались, собрали вещи и отправились к взрослым, чтобы сообщить им о случившемся.

Впоследствии тело девятилетнего мальчика было найдено спасателями на глубине трех метров буквально в четырех метрах от берега. По факту случившегося начата проверка.