В Челябинской области ребенок утонул во время игры в карьере

В городе Еманжелинске Челябинской области во время игры с друзьями девятилетний мальчик утонул в карьере. Соответствующую информацию во вторник предоставили в поисково-спасательной службе региона.
Установлено, что компания детей в возрасте от 8 до 14 лет играла в прохладной воде карьера, спасаясь от изнуряющей жары. Ребята находились в месте, которое не оборудовано для купания. Старшие дети раскачивали младшего, а затем забрасывали его в воду. В какой-то момент мальчик не выплыл. Подростки испугались, собрали вещи и отправились к взрослым, чтобы сообщить им о случившемся.
Впоследствии тело девятилетнего мальчика было найдено спасателями на глубине трех метров буквально в четырех метрах от берега. По факту случившегося начата проверка.
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