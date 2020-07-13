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В ФАС отреагировали на сообщения о росте цен на анальгин

, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В ФАС отреагировали на сообщения о росте цен на анальгин
Таблетки. Фото: pixabay.com

В Федеральной антимонопольной службе заявили, что в ведомство не поступало обращений о повышении цен на анальгин, а также ряд других лекарственных препаратов.

«В антимонопольное ведомство не поступало обращений по поводу роста цен на препарат анальгин», - сообщили в пресс-службе ФАС.

Ранее аналитики рассказали, что за июнь 2020 года средняя стоимость анальгина увеличилась на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что теперь средняя стоимость препарата составляет порядка 140,5 рублей.

Ранее сообщалось, что отечественная вакцина от коронавируса прошла клинические испытания.

АБ

Общество

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