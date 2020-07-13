В ФАС отреагировали на сообщения о росте цен на анальгин
13 июля 2020, 12:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Федеральной антимонопольной службе заявили, что в ведомство не поступало обращений о повышении цен на анальгин, а также ряд других лекарственных препаратов.
«В антимонопольное ведомство не поступало обращений по поводу роста цен на препарат анальгин», - сообщили в пресс-службе ФАС.
Ранее аналитики рассказали, что за июнь 2020 года средняя стоимость анальгина увеличилась на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отмечается, что теперь средняя стоимость препарата составляет порядка 140,5 рублей.
Ранее сообщалось, что отечественная вакцина от коронавируса прошла клинические испытания.
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