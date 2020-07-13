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Автор законопроекта о компенсации расходов гражданам, работающим «на удаленке», ответил на критику

, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Автор законопроекта о компенсации расходов гражданам, работающим «на удаленке», ответил на критику
работа из дома, pixabay.com

Один из авторов законопроекта, обязывающего работодателей возмещать расходы сотруднику, который работает удаленно, первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко ответил на критику.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы разработали проект закона, который обязывает работодателей возмещать сотруднику, работающему "на удаленке", расходы. В частности, речь идет об обслуживании комьютера, оплате интернета, телефонных звонков и электроэнергии.

Экономист Виталий Калугин ранее заявил, что вышеуказанный законопроект экономически неэффективен и должен быть доработан.

Первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко в свою очередь настаивает на том, что данное предложение является очень полезным и уточняет, что подход к возмещению средств должен быть индивидуальным. Как будут рассчитываться данные расходы, может быть прописано в подзаконном акте. Кроме того, это может стать предметом трудового договора или же дополнения к нему. Главное, по мнению соавтора законопроекта, чтобы работник имел право на компенсацию.

ЕТ

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