Автор законопроекта о компенсации расходов гражданам, работающим «на удаленке», ответил на критику

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13 июля 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

работа из дома, pixabay.com

Один из авторов законопроекта, обязывающего работодателей возмещать расходы сотруднику, который работает удаленно, первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко ответил на критику.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы разработали проект закона, который обязывает работодателей возмещать сотруднику, работающему "на удаленке", расходы. В частности, речь идет об обслуживании комьютера, оплате интернета, телефонных звонков и электроэнергии.

Экономист Виталий Калугин ранее заявил, что вышеуказанный законопроект экономически неэффективен и должен быть доработан.

Первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко в свою очередь настаивает на том, что данное предложение является очень полезным и уточняет, что подход к возмещению средств должен быть индивидуальным. Как будут рассчитываться данные расходы, может быть прописано в подзаконном акте. Кроме того, это может стать предметом трудового договора или же дополнения к нему. Главное, по мнению соавтора законопроекта, чтобы работник имел право на компенсацию.