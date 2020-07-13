Россиянам, работающим из дома, могут оплатить некоторые вынужденные расходы

Аргументы Недели → Общество 13+

13 июля 2020, 07:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Девушка за ноутбуком. Фото: pixabay.com

В Минтруде поддержали поправки в Трудовой кодекс, согласно которым россиянам, работающим из дома, могут компенсировать часть расходов, связанных с рабочим процессом.

В документе отмечается, что работающие на удаленке могут попросить возврат части средств, затраченных на электроэнергию и амортизацию персонального компьютера.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в середине июня. Предполагается, что таким образом удастся закрепить новые права и обязанности сотрудника, работающего из дома, и работодателя, а также конкретизировать время работы и отдыха.