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Россиянам, работающим из дома, могут оплатить некоторые вынужденные расходы

, 07:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Россиянам, работающим из дома, могут оплатить некоторые вынужденные расходы
Девушка за ноутбуком. Фото: pixabay.com

В Минтруде поддержали поправки в Трудовой кодекс, согласно которым россиянам, работающим из дома, могут компенсировать часть расходов, связанных с рабочим процессом.

В документе отмечается, что работающие на удаленке могут попросить возврат части средств, затраченных на электроэнергию и амортизацию персонального компьютера.

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в середине июня. Предполагается, что таким образом удастся закрепить новые права и обязанности сотрудника, работающего из дома, и работодателя, а также конкретизировать время работы и отдыха.

АБ

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