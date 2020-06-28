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Минтруд объяснил порядок перечисления новых выплат на детей до 16 лет

, 22:46 [ «Аргументы Недели» ]

Минтруд объяснил порядок перечисления новых выплат на детей до 16 лет
фото: девочки в поле, pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты РФ разъяснило, как будут осуществляться единовременные выплаты семьям с детьми до 16 лет. Отмечается, что размер пособия составляет десять тысяч рублей.

«При осуществлении ранее установленной единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными, который позволил оперативно перечислить средства родителям … Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней», - уточнили в ведомстве.

При этом в Минтруде отметили, что на этот раз будет использоваться тот же технический подход и алгоритм. В ведомстве напомнили, что новые единовременные выплаты начинаются с 1 июля. Однако подачи отдельного заявления от родителей не требуется, поскольку решение принимается на основе имеющихся в распоряжении Пенсионного фонда РФ данных, уточнили в пресс-службе. 

БА

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