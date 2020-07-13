Ученый рассказал, как таяние грунтов отразится на России

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13 июля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Лед. Фото: pixabay.com

Ученые по всему миру предполагают, что потепление может привести к таянию вечной мерзлоты и, как следствие, потере устойчивости сооружений, построенных на мерзлом грунте. Эксперт Сергей Аксенов рассказал, как это может сказаться на России.

Аксенов отметил, что в европейской части страны построек на мерзлом грунте не так много, как в Сибири, но они тоже есть. В случае дальнейшего изменения климата может начаться разрушение фундаментов зданий и дамб.

«Угроза потепления материковой части угрожает незначительно, если говорить об Архангельской области. Однако, например, в Ненецком округе, где встречаются линзы мерзлых грунтов, есть поселок Амдерма... Проблема там в том, что при таянии вечной мерзлоты начинают разрушаться берега, и строения, расположенные на кромке, постепенно, сползают в море», - сказал специалист.