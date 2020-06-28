Климатолог предсказал масштабное разрушение городам Сибири

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28 июня 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Сибирь, фото: pixabay.com

Города и деревни в Сибири могут быть уничтожены из-за таяния вечной мерзлоты, которую вызовет потепление климата. Такого мнения придерживается шведский климатолог Юхан Киленшерна.

В Сибири уже зафиксировано повышение летних температур. Зима также была аномально теплой. В сравнении с 19 веком в Арктике температура выросла на 3-4, а в Швеции на 2 градуса, подчеркнул ученый. На этой территории часто бушуют пожары, происходит высвобождение метана и углекислого газа, это увеличивает парниковый эффект. Киленшерна отмечает, что грунт станет мягче, здания, строения из-за этого начнут разрушаться.При этом он подчеркнул, что на все эти явления нужно довольно много времени. Но процесс уже начался.

Ученые NASA проанализировали текущую ситуацию и рассказали, когда могут начать таять запасы вечной мерзлоты в Сибири и на Аляске.