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За сутки в России скончались 104 пациента с COVID-19

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

За сутки в России скончались 104 пациента с COVID-19
пробирки, Waltraud Grubitzsch/ZB

В России за прошедшие сутки скончались 104 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставили 13 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В частности, за минувшие 24 часа, 25 человек с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 23 – в Санкт-Петербурге, 7 – в Московской области.

Как сообщает оперштаб, с начала пандемии коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации умерли 11 439 инфицированных граждан.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 6 537.

ЕТ

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