Вассерман раскрыл возможный план Москвы по решению проблемы водоснабжения Крыма
13 июля 2020, 11:01[ «Аргументы Недели» ]
Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант, раскрыл предполагаемый план властей Российской Федерации по решению проблемы водоснабжения Крымского полуострова. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с журналистами.
По словам Вассермана, до него дошли сведения, согласно которым в ближайшем будущем планируется начать реализацию проекта водовода по дну Черного моря, он «понесет воду в Крым из устья реки Кубань». Как рассказал ставший собеседником ФАН эксперт, трубы для водовода произведут из синтетической пленки.
Ранее сообщалось, что в интернете разместили материал, в котором говорится о применении украинскими военными «неизвестного оружия» против российских систем ПВО и ПРО в Крыму.
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