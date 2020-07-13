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Вассерман раскрыл возможный план Москвы по решению проблемы водоснабжения Крыма

, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]

Вассерман раскрыл возможный план Москвы по решению проблемы водоснабжения Крыма
Политический консультант Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Анатолий Вассерман, отечественный политический консультант, раскрыл предполагаемый план властей Российской Федерации по решению проблемы водоснабжения Крымского полуострова. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с журналистами.

По словам Вассермана, до него дошли сведения, согласно которым в ближайшем будущем планируется начать реализацию проекта водовода по дну Черного моря, он «понесет воду в Крым из устья реки Кубань». Как рассказал ставший собеседником ФАН эксперт, трубы для водовода произведут из синтетической пленки.

Ранее сообщалось, что в интернете разместили материал, в котором говорится о применении украинскими военными «неизвестного оружия» против российских систем ПВО и ПРО в Крыму.

ДЦ

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