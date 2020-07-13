Где покупать рыбу горячего копчения, рассказал эксперт

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13 июля 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ]

Рыба. Фото: pixabay.com

Эксперт Александр Фомин рассказал, где лучше всего покупать рыбу горячего копчения, чтобы не приобрести некачественный или испорченный товар.

Рыбу горячего копчения можно найти в продаже в самых разнообразных местах, начиная от гипермаркетов и заканчивая придорожными рынками. Однако не всегда ее качество соответствует ожиданиям. По словам Фомина, в теплое время года рыбу лучше приобретать там, где ее перед продажей хранят в холодильнике, передает Радио Sputnik. Эксперт объяснил, что оптимальная температура хранения рыбы горячего копчения составляет 0 - +4 градуса, но может доходить и до +12 (в таком случае срок хранения уменьшается).

«Наличие на прилавках на рынке рыбы горячего копчения не значит, что продукт качественный... Если продукция продается на рынке не из холодильника, покупать ее нельзя. Вы не знаете, сколько она там хранилась. Дело даже не в горячем копчении, она может быть просто тухлой», - предупредил Фомин.