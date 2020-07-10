Почему рыбу нужно разделывать в перчатках

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10 июля 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Рыба. Фото: pixabay.com

Разделывать сырую рыбу лучше всего в резиновых перчатках, считает врач-паразитолог Елена Чернышева. В противном случае в тело человека могут попасть некоторые паразиты.

Врач предупредила, что некоторая сырая рыба может быть опасной не только при ее употреблении в сыром виде, но даже при контакте с кожей человека – в ней могут находиться плоские черви-сосальщики и трематоды. При попадании в человеческий организм они вызывают опистохроз, который поражает внутрипеченочные желчные протоки, желчный пузырь и протоки поджелудочной железы.

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