Врач-гастроэнтеролог рассказал, как часто можно есть роллы

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7 июля 2020, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

роллы, pixabay.com

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-гепатолог GMS Clinic Сергей Вялов в беседе с журналистами рассказал, как часто можно заказывать роллы, чтобы не получить глистов и не подорвать свое здоровье.

Эксперт отметил, что россияне любят заказывать на дом роллы, поскольку они вкусные и сытные. Не следует, однако, забывать, что в некоторые их виды добавляют сырые мясо или рыбу, которые могут вызвать глистов или привести к появлению кишечной палочки.

В беседе с Радио Sputnik гастроэнтеролог-гепатолог порекомендовал отдавать предпочтение горячим роллам, поскольку они избавлены от микробов. Сергей Вялов обратил внимание на то, что это блюдо может не привести к отравлению, а усугубить уже имеющуюся проблему с желудком, поскольку в нем содержатся острые элементы – васаби и имбирь. При желании эти приправы можно не есть, так как обычно их подают отдельно. Эксперт также добавил, что роллы можно употреблять в пищу хоть каждый день, поскольку даже если человек съест рыбу с глистами, ничего трагического и страшного не произойдет. Достаточно будет в течение месяца-двух сдать анализ на яйца глистов и при положительном результате пройти курс лечения.