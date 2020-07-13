Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Крыму выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

В Крыму выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
глава Крыма Сергей Аксенов, Kremlin Pool/Global Look Press

За минувшие сутки коронавирус нового типа в Крыму был диагностирован у семи человек. Соответствующую информацию утром в понедельник, 13 июля, предоставил глава республики Сергей Аксенов.

Уточняется, что четыре новых случая заболевания были выявлены при обращении граждан за медицинской помощью, три – в ходе скрининга здоровых людей. В общей сложности за 24 часа всеми крымскими лабораториями были обследованы 1 402 человека.

С начала пандемии на территории республики зарегистрировали 878 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

ЕТ

Общество

Схиигумен Сергий предложил Путину «передать ему власть» над страной

Схиигумен Сергий предложил Путину «передать ему власть» над страной

Участвовавший в захвате Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий записал новое видеообращение, в котором обратился к президенту России Владимиру Путину. По его словам, главе государства следует «сложить свои полномочия».

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью