В Крыму выявили семь новых случаев заражения коронавирусом
13 июля 2020, 10:37[ «Аргументы Недели» ]Источник: ВКонтакте
За минувшие сутки коронавирус нового типа в Крыму был диагностирован у семи человек. Соответствующую информацию утром в понедельник, 13 июля, предоставил глава республики Сергей Аксенов.
Уточняется, что четыре новых случая заболевания были выявлены при обращении граждан за медицинской помощью, три – в ходе скрининга здоровых людей. В общей сложности за 24 часа всеми крымскими лабораториями были обследованы 1 402 человека.
С начала пандемии на территории республики зарегистрировали 878 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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