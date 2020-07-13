В Крыму выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

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13 июля 2020, 10:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

глава Крыма Сергей Аксенов, Kremlin Pool/Global Look Press

За минувшие сутки коронавирус нового типа в Крыму был диагностирован у семи человек. Соответствующую информацию утром в понедельник, 13 июля, предоставил глава республики Сергей Аксенов.

Уточняется, что четыре новых случая заболевания были выявлены при обращении граждан за медицинской помощью, три – в ходе скрининга здоровых людей. В общей сложности за 24 часа всеми крымскими лабораториями были обследованы 1 402 человека.

С начала пандемии на территории республики зарегистрировали 878 случаев заражения коронавирусной инфекцией.