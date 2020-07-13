Путин: достойно ответить на вызов эпидемии COVID-19 позволило общенациональное единение
13 июля 2020, 10:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 13 июля, заявил, что общенациональное единение позволило дать достойный ответ на вызов эпидемии коронавируса нового типа.
По словам российского лидера, смертность от коронавируса нового типа в России в несколько раз меньше, чем в других странах мира.
Путин также подчеркнул, что РФ смогла не допустить взрывного и драматичного роста безработицы, хотя на первых этапах борьбы с COVID-19 слаженности не хватало. Глава государства добавил, что долгосрочные ориентиры стратегического развития России, несмотря на возникшие трудности, остаются неизменными.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.