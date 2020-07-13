Путин: достойно ответить на вызов эпидемии COVID-19 позволило общенациональное единение

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13 июля 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 13 июля, заявил, что общенациональное единение позволило дать достойный ответ на вызов эпидемии коронавируса нового типа.

По словам российского лидера, смертность от коронавируса нового типа в России в несколько раз меньше, чем в других странах мира.

Путин также подчеркнул, что РФ смогла не допустить взрывного и драматичного роста безработицы, хотя на первых этапах борьбы с COVID-19 слаженности не хватало. Глава государства добавил, что долгосрочные ориентиры стратегического развития России, несмотря на возникшие трудности, остаются неизменными.