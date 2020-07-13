Психолог рассказал, как «запрограммировать» семейное счастье
13 июля 2020, 09:56[ «Аргументы Недели» ]
Психолог Михаил Касаткин уверен, что счастливый брак и крепкую семью можно запрограммировать. Также он объяснил, почему не стоит пренебрежительно относиться к «магии чисел».
Специалист рассказал, что «красивая» дата свадьбы и прочие приметы могут укрепить брачный союз. «Если вы верите в 15-20 примет, и все они сходятся, и вы можете подстроить так, чтобы они сошлись, конечно, совет да любовь. Это самопрограммы, самоубеждения… Если вы верите, вы это делаете, и ваш мозг программирует счастье. Это история про программирование будущего: во что верите, то и сбудется», - заявил психолог.
Касаткин добавил, что чем больше «испытаний» проходит пара, тем крепче становится семья, передает Мир24.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.