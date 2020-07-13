Психолог рассказал, как «запрограммировать» семейное счастье

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13 июля 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ]

Пара. Фото: pixabay.com

Психолог Михаил Касаткин уверен, что счастливый брак и крепкую семью можно запрограммировать. Также он объяснил, почему не стоит пренебрежительно относиться к «магии чисел».

Специалист рассказал, что «красивая» дата свадьбы и прочие приметы могут укрепить брачный союз. «Если вы верите в 15-20 примет, и все они сходятся, и вы можете подстроить так, чтобы они сошлись, конечно, совет да любовь. Это самопрограммы, самоубеждения… Если вы верите, вы это делаете, и ваш мозг программирует счастье. Это история про программирование будущего: во что верите, то и сбудется», - заявил психолог.

Касаткин добавил, что чем больше «испытаний» проходит пара, тем крепче становится семья, передает Мир24.