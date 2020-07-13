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Что не так с «гражданским браком» и почему такие пары зачастую так и не доходят до ЗАГСа

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ]

Что не так с «гражданским браком» и почему такие пары зачастую так и не доходят до ЗАГСа
Пара. Фото: pixabay.com

Так называемый «гражданский брак» в последние десятилетия стал очень популярным форматом отношений. Однако совместное проживание неженатой пары на деле несет много неприятностей, заявил психолог Михаил Касаткин.

«Проблема гражданского брака в том, что всегда можно сказать друзьям, родственникам, что вы просто встречались и разбежались, особенно, если нет детей. Очень легко выйти», - считает семейный психолог. Он отметил, что свадьба является своеобразной «скрепой», не позволяющей закончить отношения просто так.

При этом Касаткин подчеркнул, что в незарегистрированном «браке» на женщину оказывается гораздо большее социальное давление, чем на мужчину. «Гражданский брак очень выгоден для мужчины. Он получает все плюсы брака и не получает никакой ответственности. Все нажитое имущество остается с ним, он может уйти в любой момент, он никому ничего не обещал... Когда мужчина предлагает женщине жить вместе, вопрос, который нужно задать: в качестве кого ты хочешь, чтобы я с тобой жила?» - сказал Касаткин. Он добавил, что сожительство полезно только перед свадьбой, когда пара уже решила связать себя узами брака, передает Мир24.

АБ

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