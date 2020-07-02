Психолог объяснил, почему важно следовать установленному режиму

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июля 2020, 18:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ОТР

фото: pixabey

Психолог Наталья Малышева рассказала о том, на какие особенности стоит обратить внимание родителям, стремящимся приучить своих детей к режиму дня. Специалист отметила, что умение и, самое главное, желание следовать установленному режиму дня играют огромное значение в процессе формирования личности ребенка.

"От наличия или отсутствия подобных навыков во многом может зависеть то, как будет складываться судьба и карьера", - пояснила психолог.