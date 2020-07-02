Психолог объяснил, почему важно следовать установленному режиму
2 июля 2020, 18:12[ «Аргументы Недели» ]Источник: ОТР
Психолог Наталья Малышева рассказала о том, на какие особенности стоит обратить внимание родителям, стремящимся приучить своих детей к режиму дня. Специалист отметила, что умение и, самое главное, желание следовать установленному режиму дня играют огромное значение в процессе формирования личности ребенка.
"От наличия или отсутствия подобных навыков во многом может зависеть то, как будет складываться судьба и карьера", - пояснила психолог.
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