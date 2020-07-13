Тренер объяснил, почему велосипед не всегда помогает сбросить вес

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13 июля 2020, 09:25 [ «Аргументы Недели» ]

Велосипед. Фото: pixabay.com

Велосипед в теплое время года продолжает оставаться одним из самых популярных способов передвижения. При этом регулярные велопрогулки помогают привести фигуру в норму и избавиться от лишнего веса.

Однако все хорошо лишь на первый взгляд. Фитнес-тренер Лев Гончаров предупредил, что использования велосипеда в качестве средства для похудения может быть опасным не только для велосипедиста, но и для окружающих. Тренер объяснил, что для сжигания жира кататься нужно на высокой скорости, а из-за большого количества прохожих в городе это может привести к неприятным последствиям. Гончаров отметил, что в городской среде катание на велосипеде больше удовольствие, чем спорт, передает Радио Sputnik.

«Людям нравится быстрая езда, обдувание ветром, адреналин и так далее. Катание на велосипеде – быстрее, чем бег, но это просто удовольствие. Искать какую-то особую пользу в том, что бицепс бедра сжигает больше энергии, чем квадрицепс во время ходьбы – это неправильно. Так говорят только производители велосипедов», - сказал тренер.