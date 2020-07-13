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В горах Крыма удалось спасти группу туристов

, 09:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В горах Крыма удалось спасти группу туристов
Горы. Фото: pixabay.com

В крымских горах спасли группу туристов. Об этом сообщает крымское управление МЧС РФ. 

Трагедия произошла в районе горы Демерджи (южный берег полуострова). Четыре человека оказались на труднопроходимом осыпном склоне.

В связи с наступлением сумерек продолжать движение самостоятельно по незнакомому месту пострадавшие не смогли. При помощи альпинистского снаряжения они были эвакуированы и выведены к служебному автомобилю спасателей. Уточняется: в медицинской помощи люди не нуждаются.

Ранее сообщалось: из детсада в Южно-Сахалинске из-за короткого замыкания эвакуировали более 140 детей.

ЕЧ

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