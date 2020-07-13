В горах Крыма удалось спасти группу туристов

В крымских горах спасли группу туристов. Об этом сообщает крымское управление МЧС РФ.
Трагедия произошла в районе горы Демерджи (южный берег полуострова). Четыре человека оказались на труднопроходимом осыпном склоне.
В связи с наступлением сумерек продолжать движение самостоятельно по незнакомому месту пострадавшие не смогли. При помощи альпинистского снаряжения они были эвакуированы и выведены к служебному автомобилю спасателей. Уточняется: в медицинской помощи люди не нуждаются.
Ранее сообщалось: из детсада в Южно-Сахалинске из-за короткого замыкания эвакуировали более 140 детей.
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