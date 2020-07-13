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Из детсада в Южно-Сахалинске из-за короткого замыкания эвакуировали более 140 детей

, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Из детсада в Южно-Сахалинске из-за короткого замыкания эвакуировали более 140 детей
Рука ребенка. Фото: pixabay.com

В здании детского сада «Ромашка» в Южно-Сахалинске в понедельник утром произошло задымление. Об этом сообщается в релизе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщение о трагедии диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило 13 июля в 09:29 по местному времени. Был эвакуирован 141 ребенок.

По данным, в учреждении произошло короткое замыкание электропроводки. В настоящее время угрозы пожара нет. Причина произошедшего неизвестна, ее будут устанавливать позже.

Ранее сообщалось: в Подмосковье в ДТП пострадали семь человек, в том числе ребенок.  

ЕЧ

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