Из детсада в Южно-Сахалинске из-за короткого замыкания эвакуировали более 140 детей

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13 июля 2020, 08:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Рука ребенка. Фото: pixabay.com

В здании детского сада «Ромашка» в Южно-Сахалинске в понедельник утром произошло задымление. Об этом сообщается в релизе главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщение о трагедии диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило 13 июля в 09:29 по местному времени. Был эвакуирован 141 ребенок.

По данным, в учреждении произошло короткое замыкание электропроводки. В настоящее время угрозы пожара нет. Причина произошедшего неизвестна, ее будут устанавливать позже.

Ранее сообщалось: в Подмосковье в ДТП пострадали семь человек, в том числе ребенок.