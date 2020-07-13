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В Госдуме предложили предоставлять нянь многодетным семьям

, 08:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме предложили предоставлять нянь многодетным семьям
Дети. Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставить нянь многодетным семьям, которые воспитывают сразу нескольких детей в возрасте до трех лет. Соответствующее обращение было отправлено министру просвещения Сергею Кравцову.

Сухарев считает, что родителям маленьких детей необходима дополнительная помощь помимо уже предпринимаемых государством мер поддержки. «Прошу вас рассмотреть возможность предоставления многодетным семьям, воспитывающим более одного ребенка до трех лет, на безвозмездной основе специалиста по уходу за детьми (няни) до достижения такими детьми возраста трех лет», - написал депутат.

АБ

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