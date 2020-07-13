Специалист назвала насекомых, способных доставить больше проблем, чем комары

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13 июля 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ]

Мошки. Фото: pixabay.com

В России летом одной из основных напастей считают комаров, однако есть насекомые куда более неприятные. Эксперт Светлана Рославцева рассказала о мошках-кровососах и научила, как от них защититься.

«В состав понятия гнус кроме комаров входят мошки, мокрецы и слепни. Из них в настоящее время наиболее беспокоящим фактором являются мошки. Личинки мошек разводятся только в проточной воде, соответственно, мошки распределяются по всем регионам России. Особенно мошки опасны в условиях Астраханской области», - сообщила Рославцева.

Специалист объяснила, что в России нет мошек, которые могли бы переносить опасные болезни, однако местные насекомые способны доставить немало неприятностей болезненными укусами. Защититься от них можно при помощи закрытой одежды, а также используя специальные репелленты, передает Радио Sputnik.