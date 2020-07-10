Врач рассказала, в каком случае комариный укус - повод срочно обратиться в больницу

Аргументы Недели → Общество 13+

10 июля 2020, 08:54 [ «Аргументы Недели» ]

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

Комариные укусы принято воспринимать как легкий дискомфорт – небольшой зуд обычно не воспринимается как что-то серьезное. Но в некоторых случаях укус комара может стать поводом для срочного обращения за врачебной помощью, предупредила дерматолог Лариса Алексеева.

Врач заявила, что иногда после укуса комара может развиваться анафилактический шок, появиться отечность, слабость и даже помутнение сознания. Такое бывает, если комар укусил в область глаза или веко. «Если вы видите, что нарастает отек, место укуса увеличивается в размерах, образуются волдыри, начинается отек, вам трудно дышать, то нужна первая помощь. Надо принять антигистаминный препарат первого поколения и обязательно вызвать скорую помощь», - сказала Алексеева.

Она отметила, что в большинстве случаев комариные укусы не вызывают тяжелых последствий, достаточно приложить к месту зуда холодный компресс, передает Радио Sputnik.