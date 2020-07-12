Синоптики: москвичей ждет «некомфортная погода»

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12 июля 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: прогулка, PPI/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода будет в Москве на следующей неделе. По его словам, ожидается существенное изменение температурного фона.

«Наступает действительно резкое изменение циркуляции атмосферы, воздушные потоки устремляются в центр Европейской России с севера, и приходит настоящее похолодание», - пояснил он RT.

Вильфанд отметил, что во вторник максимальная температура будет около +20 градусов, в среду – от + 14 до +19. Синоптик считает, что такие «погодные колебания» могут вызвать «сильное ощущение дискомфорта». Он добавил, что также понизится атмосферное давление, а погода будет облачной и дождливой.

«В среду будут очень заметные дожди, причём местами будет сильный дождь. Эти дожди будут монотонными, это не летние дожди ... Будет мрачновато: низкие хмурые облака, северное небо, дождь и порывы ветра. Средний ветер будет заметен, 7-8 м/с, но периодически будут порывы до 17-20 м/с», - уточнил он.

Однако Вильфанд обрадовал тем, что к пятнице будут заметны улучшения. Он напомнил, что нынешнее лето характеризуется изменчивостью погодных условий, начиная с июня.

Ранее метеоролог Людмила Паршина назвала будущую среду самым холодным днем на следующей неделе.