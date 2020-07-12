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Путин считает эффективной работу по борьбе с коррупцией

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Путин считает эффективной работу по борьбе с коррупцией
Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Борьба с коррупцией в правоохранительной системе должна вестись в первую очередь, и деятельность в этом направлении осуществляется довольно эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия-1".

Противодействие коррупции должно вестись не только в отношении чиновников, но и в правоохранителей, отметил ведущий программы "Москва. Кремль. Путин". На что Владимир Путин сказал, что "это тоже чиновники". И, по его словам, борьба идет. "В каких-то органах лучше, в каких-то хуже, но даже и службы собственной безопасности, работа органов Федеральной службы безопасности на это нацелены, и все это достаточно эффективно осуществляется", - сказал глава российского государства.

Путин сообщил о трудностях "с федерального уровня добраться до какого-то местного, муниципального", но при этом на каждом уровне должна вестись такая работа.

Напомним, племянник президента Роман Путин возглавит партию «Народ против коррупции».

НС

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