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5 июля 2020, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Племянник президента Роман Путин возглавит партию «Народ против коррупции». Сегодня ее отчетно-выборный съезд проходит в Москва-Сити. Там и будет решено, что Путин станет председателем этой «антикоррупционной партии».

Как сообщают «Открытые медиа», также на съезде рассмотрят вопрос о выдвижении кандидатов на региональные выборы. Будет ли участвовать в них Путин, в партии держат в тайне. Кстати, ранее «Коммерсантъ» писал, что племянник президента хочет создать новую партию на базе движения «Люди дела». Он собирался позиционировать ее как проект, направленный на защиту интересов предпринимателей. Но малого и среднего бизнеса в России уже почти не осталось, все больше корпорации, и их интересы есть кому лоббировать, а тема борьбы с коррупцией - неиссякаема. Вот и пободрали родственнику президента новое поле для "творчества" - саму партию «Народ против коррупции» учредили ещё в 2012 году, но в федеральных выборах она не участвовала ни разу.

Кстати, Роман Путин с 2013 года возглавляет попечительский совет Федерации тхэквондо. Он сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входил в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка.