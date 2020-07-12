Песков раскритиковал людей, которые так и не поверили в реальность коронавируса

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12 июля 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал невеждами людей, которые до сих пор не верят в коронавирус и недооценивают опасность заражения COVID-19.

«Как минимум они кажутся невеждами, а в худшем случае - безумцами. Эта болезнь существует, эта болезнь особенная», - заявил Песков. Он отметил, что болеть бывает страшно.

В середине мая стало известно, что Песков заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, из-за чего был госпитализирован. В больнице он провел две недели.

Ранее Владимир Путин рассказал, как реагирует на резкую критику в свой адрес.