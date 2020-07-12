Владимир Путин признался, как относится к резкой критике в свой адрес

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12 июля 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, обращает ли он внимание на резкую критику и негативные высказывания в свой адрес. По словам главы государства, он старается прислушиваться к мнению других.

Путин признался, что считает необходимым обращать внимание на мнение других людей, однако не приемлет «критику ради критики». «Считаю своей обязанностью прислушаться к тому, что предлагается, но критика ради критики - неинтересно», - заявил российский президент.

Ранее Владимир Путин выразил уверенность в том, что противостояние на экономической арене будет продолжаться и в дальнейшем.