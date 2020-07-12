Названы регионы с наименьшим приростом случаев коронавируса за сутки

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12 июля 2020, 11:09 [ «Аргументы Недели» ]

фотограф в маске, фото: pixabay.com

Прироста случаев заболевания коронавирусом за сутки не зарегистрировано в Чукотском административном округе, наименьшие темпы - в Москве и Подмосковье (0,3%), сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В Республике Северная Осетия и Калининградской области прирост 0,4%, В Псковской области и Республике Дагестан - 0,5%, Курская область, Рязанская область, Пензенская область, Чеченская Республика - 0,6%".

В России за последние сутки прибавилось 6615 пациентов, у которых врачи диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. При этом число умерших за 24 часа превысило 100 человек.