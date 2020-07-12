Жители каких российских регионов чаще всего болеют туберкулезом

Аргументы Недели → Общество 13+

12 июля 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Реанимация. Фото: pixabay.com

Озвучены регионы России, в которых за прошлый год выявлено наибольшее количество заболевших туберкулезом. «Лидером» оказалась Чукотка – 136,9 новых заболевших на 100 тысяч населения.

Следующей идет Республика Тыва (119,3 заболевших). В первую пятерку также попали Кемеровская область (93,7 случаев), Приморский край (93,4 случая) и Еврейская АО (91,9 случаев). При этом самое низкое число впервые заболевших туберкулезом в Ненецком АО – 4,6 человека на 100 тысяч населения.

В Минздраве отмечают, что за 2019 год в России было выявлено 60,5 тысяч новых заболевших, 7,5 тысяч из них скончались. В среднем уровень заболеваемости по стране составил 41,2 случая на 100 тыс. населения.