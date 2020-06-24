Главный фтизиатр ЦФО: на фоне распространения коронавируса миру грозит эпидемия туберкулеза

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24 июня 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: Новая газета

Фото: Алиса Ермакова, для «Новой»

Действительно ли теперь миру грозит вспышка туберкулеза? И что уже сейчас нужно делать каждому из нас, чтобы, избежав одной напасти, не угодить в другую? Об этом рассказал главный фтизиатр Центрального федерального округа (ЦФО), главврач Воронежского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н. С. Похвисневой Сергей Корниенко.

COVID-19 отличается от туберкулеза, да и других бактериальных и вирусных инфекций, чрезвычайной контагиозностью, отметил эксперт. Вероятность заразиться очень велика. Поэтому жесткие средства защиты, обязательные условия самоизоляции. «Статистика противоречива. В Италии смертность тяжелобольных зашкаливала из-за нехватки ИВЛ. А по последним российским данным на опыте инфекционной больницы в подмосковной «Коммунарке», выживают только 13 процентов больных, подключенных к ИВЛ. То есть вирус все время меняет свое поведение. Поэтому сейчас для каждого врача самое главное — спасать жизнь человека и выявлять новые факторы, с которыми приходится сталкиваться в борьбе с коронавирусом. Все новые проблемы и сюрпризы в лечении конкретного больного обязательно необходимо регистрировать — это потребуется для корректировки дальнейшей тактики диагностики и лечения. Медработники не могли же сразу предусмотреть новые обстоятельства такого непредсказуемого и стремительного распространения инфекции», – объяснил Сергей Корниенко.

Отличие туберкулеза от коронавируса в том, что от момента инфицирования человека до первых признаков болезни проходят недели. Бывает, и месяцы. А в случае с коронавирусом такого времени у врачей нет. Поэтому сейчас все медработники «заточены» на выявление коронавирусной инфекции. Врач пояснил, что выявление происходит в первую очередь в группе всех температурящих и кашляющих людей. При отрицательном тесте на COVID-19 у пациента его не выпускают из виду все равно, а направляют на рентгенологическое обследование с последующей консультацией фтизиатра.

«Сейчас в мире идет огромная работа по сдерживанию коронавируса. Медикам всех уровней наряду с диагностикой и лечением поставлена задача ведения всех непредвиденных факторов статистики заболеваемости. Но и по туберкулезу — в том числе. Потому что туберкулеза действительно будет становиться все больше. Мое личное мнение — причина огромной смертности от коронавируса в США связана в том числе с большим количеством не выявленных ранее больных туберкулезом в этой статистике. Люди были больны, но не знали об этом. Такая же ситуация, на мой взгляд, и в Западной Европе, где особенно много невыявленного туберкулеза остается в группах мигрантов. Это заболевание стало триггером фатального течения коронавирусной инфекции. Ведь если COVID-19 попадает в легочную ткань, уже пораженную туберкулезом, то шансы выжить резко падают», – считает Корниенко.

Как же защитить себя? Позаботьтесь о восстановлении и укреплении иммунитета. Бросьте все вредные привычки. Высыпайтесь, задайте себе физическую нагрузку. Питайтесь полноценно, с присутствием в рационе витаминов, микроэлементов и белка. Обязательно продолжайте использовать маску в общественных местах и соблюдайте все правила разобщения и личной гигиены.