В московской мэрии при помощи ЕГЭ оценили качество дистанционного обучения
12 июля 2020, 09:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В мэрии Москвы заявили, что оценить качество дистанционного обучения можно, взглянув на результаты Единого государственного экзамена. В этом году школьники по всей стране были вынуждены учиться дистанционно из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Отмечается, что первые результаты ЕГЭ в столице оказались обнадеживающими. При этом нельзя сказать, что Москве удалось «безболезненно» перенести пандемию в плане образования.
«С точки зрения качества, ЕГЭ во многом определяет, как прошли этот год пандемии, пока говорить рано, но первые итоги обнадеживают», - заявил столичный градоначальник.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.