В московской мэрии при помощи ЕГЭ оценили качество дистанционного обучения

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12 июля 2020, 09:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Тест. Фото: pixabay.com

В мэрии Москвы заявили, что оценить качество дистанционного обучения можно, взглянув на результаты Единого государственного экзамена. В этом году школьники по всей стране были вынуждены учиться дистанционно из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Отмечается, что первые результаты ЕГЭ в столице оказались обнадеживающими. При этом нельзя сказать, что Москве удалось «безболезненно» перенести пандемию в плане образования.

«С точки зрения качества, ЕГЭ во многом определяет, как прошли этот год пандемии, пока говорить рано, но первые итоги обнадеживают», - заявил столичный градоначальник.